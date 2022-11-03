«Не говорим, что хотим развалить РФ»: в Киеве придумали, как облапошить Запад

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Если говорить Западу в лоб, что цель Украины – уничтожение России, то многие могут этого не понять.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил украинский политолог, один из инициаторов кампании «Выключи российское» Михаил Басараб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Когда мы говорим на международной арене о поддержке коренных народов России в их желании к независимости, мне кажется, что очень ошибочно, если мы первым пунктом ставим нашу цель разрушение РФ. К сожалению, много кто на Западе может не понять такого подхода, считая нас стороной заинтересованной, что у нас есть своя субъективная позиция, скажем так, что она не может быть объективной в силу разных причин. Поэтому, когда мы говорим о поддержке коренных народов России, мне кажется, мы должны настаивать на двух важных моментах. Первое: это их законное право на самоопределение, гарантированное им международным правом. Украина должна, коммуницируя с нашими западными партнерами, базироваться на этом принципе. Второе – получение независимости и свободы этим коренным народам России спасает их от уничтожения.

«То есть, если мы хотим спасти коренные народы России от дальнейшего геноцида и их уничтожения в ходе сегодняшней войны или после войны, потому что Россия целенаправленно всегда уничтожала коренные народы, проводя геноцид, этноцид, эти народы должны приобрести независимость. Они должны получить свободу. То есть в приобретении своей независимости они физически спасутся. Мне кажется это важные аргументы в дискуссии с нашими западными партнерами», – заявил Басараб.