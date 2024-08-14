Украина отказалась от щедрого переговорного предложения, которое в июне ей сделала Россия, и выбрала путь войны и эскалации, напав на Курскую область. В прошлый раз отправка немецких танков на российскую землю завершилась плачевно для государства, их отправлявшего – это же ждет и нынешних захватчиков.

Об этом на заседании ООН по формуле Арриа заявил заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В июне моя страна выступила с очень щедрым переговорным предложением в адрес Украины, учитывая ее отчаянное положение на линии фронта. Неделю назад прозвучал ответ – режим Зеленского выбрал эскалацию и войну, совершив выпад в отношении Курской области. Это шаг, о котором Украина пожалеет позже, но выбор был сделан. Пока еще мы не знаем – этот шаг сделан при полной информированности западных кураторов или это просто безумие. Последний раз, когда на нашей территории были немецкие танки, это было 80 лет назад, сейчас ими управляют украинцы. Вы все помните, чем это закончилось для Германии тогда, и конец будет не менее бесславным для украинских нацистов сегодня. Вам решать, будете ли вы и дальше на их стороне и вместе утонете в этом бесчестии и позоре, либо в конечном итоге вы встанете на правильную сторону истории. Выбор за вами, дамы и господа, и не говорите нам потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Полянский.