«Не говорите, что вас не предупреждали» – депутат о последствиях евроинтеграции Молдовы

Алексей Логофет.  
28.09.2024 22:02
  (Мск) , Кишинёв
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Дзен, ЕС, Колониальная демократия, ЛГБТ, Молдова


Если молдаване проголосуют за изменения в Конституцию в пользу евроинтеграции, в Молдове будут приняты законы об однополых «браках», о продаже земли иностранцам, о реституции, и будет отменён нейтральный статус. Об этом в своём видеоблоге рассказал депутат парламента Молдовы, политолог Богдан Цырдя, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, этот референдум не за внешний вектор, потому что тогда вопрос бы звучал так: «Вы за Европейский союз или вы за Евразийский экономический союз?». В вопросе референдума этого нет. Там вопрос про то, поддерживаете ли вы изменение Конституции. Это референдум за изменение Конституции с внедрением всех европейских законов.

Если молдаване проголосуют за изменения в Конституцию в пользу евроинтеграции, в Молдове будут приняты...

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«Обращаю внимание ваше на тот факт, что, когда мы проголосуем на референдуме за эти вещи, Майя Санду и её партия автоматически внедрят 4 закона, которые «горят».

Первый – это закон об однополых «браках», который прописан в резолюции Европарламента от июня 2022 года.

Второй – о доступе ТНК к земельным угодиям Молдовы, считай, закон о продаже земли иностранцам. Особо учитывая то, что наши молдаване все за границей, эти земли будут скупать без их ведома сотнями тысяч гектаров.

Третий момент – это закон о реституции. Все страны, вошедшие в ЕС, приняли эти законы. В результате бывшие помещики, миллионеры и т.д. которые живут в Румынии или где-то ещё, которые потеряли здесь собственность, – вы им обязаны будете эту собственность вернуть.

Четвёртый момент – это отмена статьи о нейтралитете. Санду неоднократно заявляла, что нейтралитет является препятствием для безопасности РМ, и мы должны вступить в более крупный военно-политический альянс. То же самое заявлял и министр обороны, что нейтралитет – это недоразумение, что это продукт Сталина, Молотова и Риббентропа. Вот до чего доболтались», – говорит Богдан Цырдя.

Он объясняет, что эти 4 пункта будут внесены в Конституцию без конституционного большинства в 68 голосов, которые нужны для изменения Основного Закона.

«Однополые браки, гей-парады, введение понятий «родитель1» и «родитель2» в школах, введение уроков сексвоспитания, где детям будут объяснять, как однополые отношения строить, или ювенальная юстиция, где накричал на ребенка – его могут отнять из семьи, передать органам опеки», – перечислил депутат, что ждёт страну.

По словам Цырди, он говорит это, чтобы потом не было вопросов – «почему не предупреждали», «нас опять обманули».

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