Не говорите, что вас не предупреждали. Когда Сербия забудет о бомбардировках НАТО

24 марта в Сербии прошли различные мероприятия, посвящённые очередной годовщине начала бомбардировок Югославии странами НАТО в 1999-м. Потом об этих бомбардировках вспомнят 10 июня – в годовщину их окончания. Все остальные дни в году власти Сербии продолжат активное сотрудничество с НАТО, официально начавшееся в 2006 году.

Силы НАТО начали бомбардировки Союзной Республики Югославия, состоявшей из Сербии и Черногории, вечером 24 марта 1999 года. Формальным поводом стало невыполнение Белградом требования альянса вывести югославские войска и полицию из автономного края Косово и Метохия (КиМ), в котором на тот момент фактически шла гражданская война между югославскими силовиками и боевиками «Освободительной армии Косово», боровшимися за независимость края.

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Это была нелегитимная агрессия против суверенного государства, поскольку Альянс так и не получил разрешения Совета Безопасности ООН на свои действия, а Россия и Китай выступили против вмешательства во внутренние дела Югославии. МИД России назвал этот акт «пятном позора», которое навсегда останется на репутации НАТО, а эксперты называют бомбардировки и последующую оккупацию территории Косово и Метохии грубейшим нарушением норм международного права.

За 78 дней операции «Союзная сила» было нанесено более 2300 авиаударов, в основном по территории Сербии. По югославским официальным данным, в результате погибли около 2000 мирных жителей, в том числе 400 детей. Огромный урон получила экономика страны – крупнейшие предприятия и ключевые объекты инфраструктуры были разрушены. По оценкам властей, ущерб составил свыше 100 млрд долларов.

Сотни тысяч жителей Сербии и Черногории остались без крова и средств к существованию. 90 фабрик и заводов, 48 больниц и госпиталей, 70 школ, 18 детсадов, девять зданий университетов были разрушены. Кроме того, силы НАТО разбомбили 82 моста и более 50 православных святынь. Удары наносились и по жилым кварталам городов.

Всего за время операции авиация стран альянса совершила 38 тысяч боевых вылетов, было выпущено 3 тысяч крылатых ракет и сброшено около 80 тысяч тонн бомб, в числе которых были кассетные и с обедненным ураном. Это привело к радиоактивному загрязнению территории южных районов Сербии, а также Косово и Метохии, куда пришлась большая часть ударов.

Конечно, у лишённой реальных союзников Югославии (Москва тогда поддерживала Белград лишь на словах) не было иного выхода, кроме позорной капитуляции. 9 июня 1999 года в городе Куманово на территории Северной Македонии было подписано военно-техническое соглашение между армией Югославии и представителями сил НАТО.

Основными пунктами соглашения были прекращение бомбардировок Югославии странами НАТО, прекращения боевых действий югославскими силовиками в Косово и Метохии, вывод югославской армии и сил МВД с территории КиМ в течение 11 дней, создание на территории Союзной Республик Югославии зоны безопасности вдоль административной границы с КиМ шириной 5 километров на суше и 25 километров в воздухе, размещение в крае так называемых «миротворцев KFOR» (де-факто – оккупационных сил НАТО).

На этом этапе Россия попыталась вмешаться в ситуацию, российские миротворцы с территории Боснии и Герцеговины совершили легендарный «бросок на Приштину» и заняли аэродром в столице Косово и Метохии. Однако капитулятнтская политика Белграда продолжалась: президент Югославии Воислав Коштуница, пришедший к власти в результате первой «цветной революции», сначала отправил в Гаагу своего предшественника Слободана Милошевича, а потом потребовал вывода российского военного контингента с территории КиМ, что и было сделано в июле 2003-го.

К тому времени Югославия уже перестала существовать, превратившись 4 февраля 2003 года в Государственный союз Сербии и Черногории, который, в свою очередь, распался на независимые Сербию и Черногорию 5 июня 2006-го. Обе страны наперегонки ринулись в НАТО, став в декабре того же года участницами программы НАТО «Партнёрство во имя мира».

Конечно, власти Черногории оказались более успешными проводниками политики Вашингтона, и в 2016-м эта страна без референдума вошла в НАТО, – несмотря на то, что большинство черногорцев были против этого. Но Сербия тоже углубляла сотрудничество с НАТО, сербские военные принимали участие в десятках военных учений Альянса (при этом учения с Россией и Белоруссией можно было посчитать на пальцах).

А в феврале 2016-го, когда нынешний президент Сербии Александр Вучич был премьером страны, сербский парламент ратифицировал специальное соглашение с НАТО. Оно предоставило персоналу Альянса свободу передвижения по сербской территории, доступ ко всем объектам, а главное – дипломатический иммунитет для военных и грузов, в том числе перемещающихся в и из КиМ.

Потому совсем неудивительно, что 24 марта 2023 года посол США в Белграде Кристофер Хилл выступил с издевательским заявлением по случаю годовщины агрессии НАТО. Жестокие бомбардировки суверенной страны в конце XX века он охарактеризовал лишь как «провал дипломатии». В нём также было отмечено, что народ Сербии не может отказаться от своей боли, но, по мнению американского дипломата, у него достаточно сил, чтобы «забыть свои обиды».

«Приверженность США партнерству с Сербией непоколебима, как и приверженность дипломатии. Вместе мы можем построить лучшее будущее, которого народ Сербии заслуживает и желает для будущих поколений», – добавил американский посол.

Вечером того же дня, после траурной церемонии, посвящённой годовщине началу бомбардировок НАТО, послу США резко ответил Александр Вучич.

«Забыть агрессию НАТО мы сможем только тогда, когда нас не станет. Вам не удастся сломить эту страну, она будет жить», – сказал президент Сербии, но никаких конкретных действий не анонсировал.

При этом не далее как в октябре 2022 года Александр Вучич в ходе визита в Белград председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра заявил:

«Сербия военно-нейтральна, но продолжит корректное сотрудничество с НАТО».

«Сегодня, когда вы (Запад – прим.) оказываете на нас давление, требуя, чтобы мы вам дали оправдание за все, что вы неоправданно причинили этой стране, чтобы мы согласились, что вы не сильно ошиблись, когда совершили преступления, вы говорите нам «смотрите в будущее». Мы смотрим в будущее, храним мир и не хотим никаких конфликтов ни с албанцами, ни с вами. Но мы будем беречь нашу страну. Когда мы вам говорим о наших «красных линиях», не смейте с этим играть или получите ответ героической Сербии. Не отдадим Сербию, не отдадим вам своих детей и никогда их не забудем», – пафосно сказал Александр Вучич 24 марта.

Но тут стоит отметить, что, когда президент Сербии говорит о детях, которых не отдадут, подразумевается, что не отдадут на войну – это привычное объяснение Вучича, почему он продолжает политику капитуляции перед Западом в отношении Косово и Метохии.

К примеру, 18 марта 2023 года на переговорах с «премьер-министром» самопровозглашённой «Республики Косово» Альбином Курти сербский лидер принял предложенный Западом «план урегулирования отношений между Белградом и Приштиной», который предусматривает де-факто признание независимости Косово со стороны Сербии.

Кстати, сам Альбин Курти 24 марта заявил, что «никто не должен испытывать стыда или вины» за бомбардировки Югославии: ни в американском дипломатическом корпусе, ни в европейском или любом другом, ни в Приштине, ни в Белграде.

«Страдания людей в Косово – это историческая правда Сербии. И 24 марта – это большой день для всех. Удачи и наслаждайтесь», – цинично посоветовал Курти.

А что же обычные сербы, спросите вы, ведь по всем опросам более трёх четвертей из них готовы пожертвовать вступлением Сербии в ЕС, если условием этого будет признание независимости Косово?

Ответом может служить количество участников акции правой оппозиции (Новая демократическая партия, «Двери», «Заветники», Движение за восстановление Королевства Сербия), организованной 24 марта в 12:44 – чтобы напомнить о Резолюции СБ ООН 1244 (1999 год), согласно которой Косово и Метохия является неотъемлемой частью Сербии.

На анонсированную заранее акцию собралось менее сотни людей, и анонсированное «предупредительное блокирование» здания правительства Сербии превратилось в блокирование движения на перекрёстке перед ним в течение нескольких минут. При этом на парламентских выборах год назад за упомянутые выше партии проголосовали около 15% сербов.

Так что если отбросить патетические заявления политиков и отдельных патриотов, звучащие пару дней в году, для обычных сербов куда важнее не Косово с его легендарным заветом, а возможное закрытие западных предприятий и отмена безвизового режима с ЕС. А именно этим Запад грозит Сербии в случае отказа окончательно признать потерю Косово.

Поэтому рискну предположить, что сербы в не таком уж далёком будущем забудут обиды, нанесённые им американцами – точно так же, как это в своё время сделали японцы и вьетнамцы, ныне едва ли не самые верные союзники США на Востоке. И я вовсе не удивлюсь, если в сербских учебниках по истории, – как ныне в японских, – не будет указано, кто же бомбил их страну.