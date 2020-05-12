Не иди и не смотри

12.05.2020, Севастополь, Платон Беседин

В майские праздники федеральные – да и не только – телеканалы старались порадовать зрителей фильмами о войне. Российскими и советскими. Но контраст между ними был чудовищен. Будто фильмы эти снимали на разных языках и в совсем разных – не странах даже, а во вселенных.

Причём, телеканалы усиленно пихали современные фильмы в прайм-тайм. А советские, наоборот, ставили на ночное или утреннее время. В народе это называется – «впаривать». Ведь очевидно, что российское кино о войне не только бездарно и топорно сделано, но и идеологически вызывает массу проклятых вопросов.

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Вы, к примеру, видели хоть одну «достойную работу», где по экрану не блуждал бы кровавый НКВДшник? Или где нам бы не показывали ужасы советского режима, вопреки которому и побеждали?

Что произошло с нашим кино? Или уже не нашим? Куда пропало то великое, что в нём было?

Безусловно, мы в целом утратили культурное наследие. Особая трагикомедия заключается в том, что раньше американцы учились снимать у наших мастеров: Станиславский, Чехов, Эйзенштейн, Довженко – столпы, колоссы. Но мы сами отчего-то, наоборот, всё наше решили сдать в утиль, а после делать как американцы – только уже из «второй свежести».

В результате на экраны выходит российское сделанное под них, но так, как сами они лепили 10-15 лет назад в своих худших образцах. Клюква – и только.

Даже, когда создатели стараются – как, например, в фильмах «Ржев» или «Калашников», – то выходит всё равно неправдоподобно. Потому что тут снайпера, а медсестра выйдет перед раненым в чулках и на каблучках.

Нет в этих работах ни понимания, ни чувства, ни ответственности перед зрителем. Это фаст-фуд, сделанный так, чтобы побыстрее продать его в ближайший кинотеатр – всё равно зритель пойдёт: ведь кинематограф сегодня – самое дешёвое развлечение.

И речь не о том, чтобы приблизиться к советским стандартам, нет. Это априори невозможно. Ведь там снимались глыбы. Кроме того, они сами прошли войну. Юрий Никулин или Иннокентий Смоктуновский, к примеру.

Потому речь сегодня хотя бы о том, чтобы сделать нечто удобоваримое. А не спешить, не торопиться. Ведь, когда создание фильма о великом сражении подо Ржевом доверяют сериально-мыльному режиссёру и таким же актёрам, то ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что рождённый ползать – летать не может.

Так разве правильно, что столь важные страницы нашей истории отображаются наспех? Без детальной проработки темы, я уж молчу о таланте. Ведь чаще фильмов о войне у нас, похоже, снимают только фильмы о спорте. И если раньше вредное кино мастерили на деньги Сороса и иных фондов, то теперь их лепят на федеральные гранты.

И такие экскурсы в прошлое напоминают прогулки вандалов по кладбищам. Потому что вандалы эти – режиссёры, актёры, продюсеры – оскверняют нашу историю, уничижают нашу память, всякий раз являя варево, где штамп на штампе и штампом погоняет. И часто насколько вредное, настолько и бездарное кино рождается не из-за желания заложить мину под нашу историческую память, а из-за глупости и ограниченности его создателей. Вот только подобное отнюдь не оправдывает их. Наоборот.

Потому что, в конечном счёте, отторжение вызовет не только само кино, но и предмет, о котором оно рассказывает. А вот этого уже допустить категорически нельзя. Потому что память о той войне должна быть представлена не только живо, искренне, полно, но и качественно.

С уважительным подходом к тому, чем тебе доверили заниматься. Для чего рыть могилы, вытаскивая оттуда губастых девиц, солдат-алкоголиков и кровавых чекистов?