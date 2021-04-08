«Не играйте со спичками в Донбассе». Козак вынес предупреждение Зе-команде

08.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Команда президента Украины Владимира Зеленского имитирует намерение развязать полномасштабную войну.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«По моим субъективным оценкам, основанным на наблюдениях за новой политической командой (слово «политической прошу взять в кавычки), это скорее пиар действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы. Вряд ли есть реальные намерения развязать полномасштабную войну. Хотя все может быть», – сказал Козак.

Он считает, что команда Зеленского затеяла рискованную внешнеполитическую игру из-за тяжелой внутриполитической обстановки.

«Новая политическая команда попала в тяжелую экономическую ситуацию. Катастрофическое падение рейтингов и Зеленского, и «Слуги народа», развал фракции «Слуга народа» в парламенте, противоречия политических и бизнес-элит. Плюс пандемия, с которой не справляются. Есть стандартный набор рецептов быстро решить проблемы, которые не получается разрешить последовательной, кропотливой, рутинной работой по нормализации ситуации в стране и консолидации общества. Внешний враг. Команда «Квартал 95» решила поставить свой талантливый спектакль под названием «Военная угроза», – считает политик.

Именно этим он объясняет имитацию украинской стороной обстрелов со стороны Донбасса и перебрасывание военной техники даже с Западной Украины.

«По моим оценкам, это все-таки спектакль. Единственное, поскольку коллеги большого политического опыта не имеют, могут заиграться. Я им лицо говорю, что они дети со спичками. И когда у них случайно что-нибудь загорится, предсказать нельзя», – резюмировал Козак.