Не IKEA и не Путин: В Киеве признали, кто виноват в варварской вырубке лесов Карпат

27.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В украинских СМИ начал разгоняться тезис, будто основным виновником наводнений вследствие варварского уничтожения лесов на Западной Украине является компания IKEA, основной покупатель древесины из Карпат, а не власти, легализовавшие уничтожение природных богатств.

Об этом эфире телеканала «KPT» заявил украинский экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Прочёл обвинения, которые разгоняются в наших СМИ в отношении мебельного концерна IKEA. На Западной Украине же потопы, потому что деревья вырубили, продали, а сейчас корней нет, держать почву нечем, всё размывается. И, оказывается, IKEA виновата в том, что для неё украинская древесина поставлялась, и это так плохо, такие они нехорошие», – отметил Гольдарб.

Он рассказал, что это напомнило ему случай в Карловых Варах, когда местный экскурсовод показывала на застройку дорогими коттеджами на месте леса и полян, и обвиняла русских, которые выкупили землю и организовали строительство, а «бедным чехам» теперь, якобы, стало негде отдыхать.

«Я ей задал вопрос: а они захватили эту землю? Она говорит, нет. А как её взяли? А это, говорит, наш муниципалитет разрешил за взятки, наверное, ваши ж любят взятки давать. У меня вопрос: а кто тогда негодяи, не ваши ли чиновники в муниципалитете, которые раздали землю, на которой раньше отдыхали чехи? Кто негодяй, может чаще в зеркало надо смотреть?» – рассказал эксперт.

«Так и в этой ситуации. Я думаю, нет сомнений, что виновные в вырубке украинских лесов сидят на Печерских холмах, живут в красивых домах на Прикарпатье, Закарпатье, во Львове сидят такие же, которые пасутся с этого.

Не секрет, что семейство Луценко заработало миллионы долларов на крышевании всех лесхозов. Не секрет, что после майдана не было сделано вообще ничего для того, чтобы запретить экспорт древесины, а экспортировать уже предметы из древесины, хотя бы полуфабрикаты. Этого не было сделано, потому что генпрокурор и его свора наживались на этом», – добавил Гольдарб.

Тему поддержал дозвонившийся из Краматорска телезритель.

«Тему интересную затронули: лес, Карпаты топят, мерзавцы. Но это же не я с бензопилой и не россияне, и не Путин с топором рубят лес в Карпатах уже тридцать лет. И не IKEA. Сколько можно слушать эти стенания?

Я бывший дальнобойщик, объездил пол-Европы, Украину исколесил, я же видел, что делается! Сейчас Румыния забита нашим лесом, у меня родственник на предприятии, где перерабатывают лес и отправляют полуфабрикаты, заготовки. Румыния в экстазе от нашего леса. Европа консервирует наш лес, Бельгия, Австрия – есть технологии, которые позволяют законсервировать древесину и использовать её через 10-20 лет. Вот до такого маразма мы дошли», – рассказал телезритель.