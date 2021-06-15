15.06.2021, Москва, Андрей Соколов

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов не удивлен возвращением телекомпании CNN к антироссийской пропаганде.

Об этом представитель российских инструкторов в ЦАР заявил на своей странице «ВКонтакте». Такой была реакция содружества на новое псевдорасследование западных СМИ относительно деятельности россиян в республике.

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«Мы понимаем, что СNN уже ранее был уличен в съемках постановочных материалов против нашей позитивной роли в ЦАР. Поэтому не удивлены, что они вернулись к этой антироссийской пропаганде и опубликовали безосновательный набор заявлений не имеющий отношения к реальности», — заявил Александр Иванов.

Утром 15 июня журналисты CNN опубликовали статью с бездоказательными обвинениями в адрес российских специалистов. Фактура для материала была взята со слов анонимных источников, а значит проверить подлинность подобной информации не представляется возможным.

Россияне, которых Кларисса Уорд в своем материале приписала к «ЧВК Вагнера» ради придания ему сенсационности, находятся в ЦАР с 2018 года по договоренности между странами и с санкции Совбеза ООН. Они занимаются обучением местной армии (FACA).

Благодаря российской помощи солдаты центральноафриканских вооруженных сил сумели разгромить конгломерат радикальных бандформирований на территории страны. За время своей работы инструкторы из РФ превратили FACA в боеспособную армию, которой теперь гордятся жители Центральноафриканской Республики.