«Не имеет смысла воссоздавать Варшавский договор» – сенатор
Для России не имеет смысла создавать военную международную организацию по типу НАТО или Варшавского договора, поскольку это станет повторением ошибок Вашингтона.
Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил сенатор РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нет смысла воссоздавать Варшавский договор. Время другое. Это американцы на скорую руку адаптировали НАТО к своим новым целям и задачам.
И вообще, НАТО – это не блок в классическом понимании. Это просто один из инструментов вашингтонской политики, больше ничего. Там есть начальник, есть исполнители. Можно это называть международной организацией, формально она так и выглядит, но на самом деле – это просто филиал Госдепа и Пентагона. А столица этого квазигосударства – военная база США Рамштайн», – сказал Климов.
Сенатор подчеркнул, что России не стоит повторять ошибки США.
«Нам идти по этому пути незачем. Мне кажется, мы сегодня очень правильно избрали своё позиционирование – сторонники борьбы с проявлениями неоколониализма.
Мы всем нашим партнёрам разослали концепцию, как мы это видим. Мы не против какого-то народа, у нас этого нет. Мы говорим, что тот, кто практикует современный неоколониализм, будет создавать наше сопротивление.
Потому что наша задача – создавать мир на справедливых условиях. А их задача – выкачивать всё, что только можно, для собственного обогащения и продления их владычества. Разница подходов диаметральная», – подытожил он.
Спасибо!
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