«Не имеет стратегического значения» – в Киеве морально готовятся к потере Авдеевки

Для хода войны не только потеря Авдеевки, но и даже сдача Славянска ничего стратегического не решит.

Об этом в эфире канала киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ситуация вокруг Авдеевки пойдёт по негативному сценарию, это подтвердит правоту слов Залужного. Если Авдеевка будет потеряна, а вероятность этого высока, там в самом узком месте уже менее шести километров, сама Авдеевка уже фактически находится в «мешке», не в «котле», но в «мешке». Из-за того, что она в «мешке», насколько я понимаю, военному руководству пришлось вывести с территории Авдеевки значительную часть артиллерии и средств ПВО, что ещё больше усилило российские атаки, особенно с использованием самолётов и всего остального.

По большому счёту, ситуация с Авдеевкой была проиграна, когда российским войскам удалось вклиниться в Красногоровку, Водяное с севера и юга. И если сейчас перебрасываемые с Юга Украины резервы 3-й и 47-й бригады не смогут провести эффективные контратаки, мы действительно можем потерять Авдеевку в ближайшие недели или месяцы. Уже там сейчас обороняться так же сложно, как обороняться было в Бахмуте, потому что враг простреливает эту небольшую территорию с трёх сторон», – рассуждал Бортник.

Он добавил, что потеря города будет иметь только политически-информационный эффект.

«С политической точки зрения, это усилит республиканцев, это подтвердит правоту Залужного, это может негативно влиять на общественное мнение в Украине и в наших странах-союзниках, приводить к такому разочарованию. Этих целей пытается достигнуть Россия, прекрасно понимая, что с военной точки зрения, захват или не захват Авдеевки ничего существенного не решает. Но с политически-информационной, это может быть такой символический момент для того, чтобы доказать, что война движется в определённом направлении в пользу одних и не в пользу других», – уверен эксперт.

По его словам, российское наступление на том направлении в целом ничего не решает. Почему-то «эксперту» не приходит в голову, что из Авдеевки ведется постоянный артобстрел жилых кварталов Донецка, что заставляет ВС РФ побыстрее выбить укро-нацистов и отбросить их подальше. Кроме того, территория Донбасса – российская по конституции РФ.

«Российское наступление на Востоке Украины ничего с точки зрения стратегической не решает. Не то, что Авдеевка, даже если придётся отступить из Славянска, ничего стратегически это не решает. Это наступление в пустоту», – болтает Бортник.

Пользователи в чате начали возмущаться, что, если и Авдеевка ничего стратегически не решает, что же тогда стратегически важное.

«Москва – Кремль, Киев – Банковая», – ответил эксперт.

Политолог парировал, что одними территориальными завоеваниями Москве целей СВО не достигнуть.

«Я приведу историческую аналогию с 20-х годов прошлого века. Когда шла война, где-то её называли найционал-освободительной, где-то гражданскими войнами, на территории Советской империи. И когда правительство УНР часто функционировало на территории одной области, одного города или района, но с политической точки зрения это ничего не решало. Был момент в советской истории, когда большевики контролировали всего лишь около 20% территории России. Но контролируя, условно говоря, Питер, Москву, они контролировали государство, смысл государства, ценности. Напомню, что российские цели в преддверии войны были как раз создание условий, при которых Запад примет российскую модель безопасности в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Скажите мне, как Авдеевка приближает это? Вывод американских ракет и войск с Восточной Европы, Прибалтики? Демилитаризация? Поэтому, условно говоря, территориальные изменения на фронте играют важную только политико-информационную роль, вдохновляющую или разочаровывающую воюющие общества. Но с точки зрения стратегических перспектив переформатирования или завершения войны, их влияние ограничено. Оно есть, но оно ограничено. Если бы российские войска стояли под Днепром или взяли Запорожье, война продолжалась бы. Если бы украинские войска вышли бы к побережью Азовского моря, война, скорее всего, тоже продолжалась бы. Вот, о чём идёт речь», – рассуждал Бортник.