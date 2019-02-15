15.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Известный киевский пропагандист Дмитрий Гордон интригует на тему возможного возвращения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину.

«Не имею права говорить об этом. Не буду отвечать ничего. Знаю одно: будет интересно. Будет так интересно, что сильно интересно. Пока об этом никто не знает. Вспомним еще этот разговор», – сказал Гордон в эфире телеканала «112», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Михаил Саакашвили возглавлял Одесскую государственную администрацию в 2015–2016 годах. Он ушел в отставку, объяснив это несогласием с действиями киевских властей, после чего создал собственную партию «Рух (Движение) новых сил».

В июле 2017 Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что тот указал в анкете недостоверную информацию. Саакашвили смог вернуться, силой прорвав польско-украинскую границу. После этого он провел серию протестных акций. В феврале 2018 года его задержали в Киеве и выдворили из страны.

На президентских выборах Саакашвили поддерживает Юлию Тимошенко.