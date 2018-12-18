Не иначе агент Путина пробрался в стены Верховной Рады

18.12.2018, Киев, Игорь Петров

Украина допускает ошибку, уничтожая свое машиностроение, и закупая иностранную технику. Об этом во время заседания круглого стола в Верховной Раде заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Часто политики говорят – этот металлолом, который у нас, нужно вырезать, это машиностроение. Нужно купить чужие электровозы, потому что наши – это металлолом. Нужно вертолеты купить чужие.

Технические характеристики у наших вертолетов, которые производятся в Украине, на порядок лучше. Два месяца назад наш геликоптер побил мировой рекорд по высоте подъема. На 11 200 м поднялся, и 10 уже этих геликоптеров американцы купили. Потому что не могут в мире сделать такой вертолет.

Стоимость нашего геликоптера – 1 млн 800 тыс долларов, стоимость французского, как мы купили – 6, 5 млн долларов.

И мы говорим – «вырежем свое, потому что это металлолом», и пойдем в чужое, которое привезем, купим, поставим! Это самая большая ошибка, которую мы сейчас допускаем. Нужно исправлять ситуацию. Нужно что-то делать», – сокрушается Козаченко.