«Не ИПСО, а идиоты»: украинский командир о «контрнаступе»-2023

Вокруг контрнаступления ВСУ в прошлом году изначально были завышенные ожидания, в которые поверили не только те, кому это адресовывалось, но и даже те, кто это раздувал.

Об этом на канале «Отдушивдушу» рассказал вернувшийся из плена по обмену начштаба бригады «Азов» [запрещен в РФ] Богдан «Тавр» Кротевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда было контрнаступление, кое-кто искусственно завысил ожидания. И это, скорее всего, не ИПСО, это просто люди, которые в себя поверили. Некоторые люди в это поверили и сказали – сейчас мы наступим, пойдём, всех развалим. Я такой – окей, окей, посмотрим. Посмотрели. Не развалили. Но просто когда все в это поверили – и те, кто это говорил, и те, кому это говорили, они такие: так, сейчас, если будет успешное контрнаступление, это Россия будет договариваться, это – выборы! И давай – политические темы, соцопросы, у каких политиков доверие растёт, у каких не растёт. Такой сидишь и думаешь – вы вообще идиоты, вы вообще страну хотите сохранить, или как?» – возмущается «азовец».