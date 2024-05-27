«Не ИПСО, а идиоты»: украинский командир о «контрнаступе»-2023

Вадим Москаленко.  
27.05.2024 13:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 634
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Вокруг контрнаступления ВСУ в прошлом году изначально были завышенные ожидания, в которые поверили не только те, кому это адресовывалось, но и даже те, кто это раздувал.

Об этом на канале «Отдушивдушу» рассказал вернувшийся из плена по обмену начштаба бригады «Азов» [запрещен в РФ] Богдан «Тавр» Кротевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вокруг контрнаступления ВСУ в прошлом году изначально были завышенные ожидания, в которые поверили не только...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Когда было контрнаступление, кое-кто искусственно завысил ожидания. И это, скорее всего, не ИПСО, это просто люди, которые в себя поверили. Некоторые люди в это поверили и сказали – сейчас мы наступим, пойдём, всех развалим. Я такой – окей, окей, посмотрим. Посмотрели. Не развалили.

Но просто когда все в это поверили – и те, кто это говорил, и те, кому это говорили, они такие: так, сейчас, если будет успешное контрнаступление, это Россия будет договариваться, это – выборы! И давай – политические темы, соцопросы, у каких политиков доверие растёт, у каких не растёт. Такой сидишь и думаешь – вы вообще идиоты, вы вообще страну хотите сохранить, или как?» – возмущается «азовец».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть