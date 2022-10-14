Не Ираном единым. Российские БПЛА «Ланцет» стали бесспорным открытием СВО

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Новости Украины

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» оказались эффективным оружием и тяжелой мишенью для украинской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

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По его словам, на опубликованных вчера МО РФ видеокадрах успешного использования расчетами ВДВ на краснолимансском участке фронта БПЛА, поражающих украинские натовские БТРы, танки, показаны «Ланцеты».

«Эти БПЛА — одно из бесспорных открытий СВО», – сказал эксперт «Известиям».

Он считает, что на данном этапе эти БПЛА себя «показали исключительно удачно».

«Мощные аппараты идут на предельно малых высотах, не подавляются средствами радиоэлектронной борьбы и с высокой точностью попадают в те объекты, на которые их направляют. Думаю, что их будут всё больше применять на фронте», – прогнозирует Шурыгин.