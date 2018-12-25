Не ищите там хороших и плохих: Россия внесла в санкционный список опять не всех предателей

25.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Правительство России сегодня опубликовало дополнения к санкционному списку против недружественных политиков и экономических структур Украины. Главное новшество – появление в списке бывших соратников Виктора Януковича, сегодня присутствующих в Верховной Рады под вывеской «Оппозиционный блок». Это породило новые взаимные обвинения в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В санкционном списке РФ оказались представители группы «Оппоблока», ориентирующиеся на олигарха Рината Ахметова, – Вадим Новинский, Борис Колесников, Михаил и Дмитрий Добкины, Татьяна Бахтеева и т.п. Кроме того, в перечень вошел харьковский депутат Евгений Мураев, а также мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Все эти политики несколько недель назад отказались примкнуть к объединению Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича, к которому присоединилась еще одна группа «Оппоблока» – ориентирующаяся на газового олигарха Дмитрия Фирташа. Ее наиболее известными представителями является Юрий Бойко и Сергей Левочкин (последнего – частого гостя посольства США – в 2013 году обвиняли в «расшатывании» ситуации с целью ослабления Виктора Януковича и организации первого этапа Евромайдана).

Ахметовцы обвиняют Бойко в том, что он, якобы, вместе с Медведчуком и Рабиновичем участвует в проекте удобного спарринг-партнера для переизбрания Петра Порошенко на второй срок (Медведчук действительно имеет особые отношения с украинским режимом как переговорщик по Донбассу, а Рабиновича ранее называли другом Порошенко).

В ответ в адрес Ахметова посыпались обвинения насчет тайного бизнес-сотрудничества с Порошенко, синхронных голосованиях в Раде и т.п.

Так или иначе, но нужно понимать – никто из этих сомнительных «оппозиционеров» в 2014 году не примкнул к реальному сопротивлению. Напротив, большая часть членов Партии регионов – нынешних представителей «Оппоблока» – кулуарно договаривалась о спасении собственной шкуры и помогла легализоваться националистическому режиму. Ведь именно бывшая фракция Януковича ходила в Верховную Раду и принимала участие в незаконных голосованиях по утверждению на государственных должностях главарей Евромайдана.

Экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев предлагает относиться одинаково как к попавшим под санкции РФ членам «Оппоблока», так и к другой части бывших «регионалов».

«В двух словах объясню: санкции объявлены тем, кто не согласился с медведчуковским проектом «единый кандидат». И не ищите там плохих и хороших, честных и предателей», – комментирует Димитриев.