Не ищите в США политиков, желающих дружбы с Россией. Их нет – американист

Обещания Трампа наладить хорошие отношения с Россией – ложь, направленная на внутреннего потребителя.

Об этом на канале «Красная линия» заявил американист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы много очень говорили о том, что Трамп – очень своеобразный политик, что у него много загибов, что он эпатажный. То он хочет присоединить Гренландию, то он хочет сделать Канаду пятьдесят первым штатом, то он хочет вернуть Панамский канал.

И его «я хочу наладить хорошие отношения с Россией»… Мы почему-то не понимаем, что это из одной серии. Его попытка наладить с нами отношения ничем не отличается от Гренландии, 51-го штата и так далее. Это вот тот же самый прибамбас, на который смотрит основной правящий класс Америки», – сказал Васильев.