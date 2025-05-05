«Не исключен превентивный удар»: Россия сумеет обеспечить безопасность Парада Победы

Олег Кравцов.  
05.05.2025 15:43
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, День Победы, Дзен, Россия, Украина


У ВС РФ есть козыри, которые позволят нивелировать угрозы киевского режима помешать параду в Москве на 9 Мая.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

У ВС РФ есть козыри, которые позволят нивелировать угрозы киевского режима помешать параду в...

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«У нас хватит сил, средств и возможностей обеспечить безопасность парада. Безусловно мы будем предпринимать превентивные меры. Но говорить о том, как и что будет сделано с нашей стороны, сейчас не целесообразно. Возможно, надо будет заранее разведать и нанести какой-то удар…

Но все тонкости, которые мы используем в своей работе, разглашать не целесообразно — зачем лишний раз раскрыть карты? А козыри у нас есть» – рассказал генерал-майор.

Он напомнил, что в в ноябре 1941 года армия провела парад на Красной площади, хотя гитлеровцы были на подступах к Москве.

«И немцы ничего не смогли предпринять в 1941 году. Если в тех условиях мы смогли провести парад, то и сейчас нам хватит ума и возможностей это сделать, не обращая внимание на уловки противника, который пытается посеять панику», – резюмировал Попов.

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