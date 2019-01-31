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31.01.2019, Москве, Игорь Петров
 
Крым, Политические убийства, Права человека, Россия, СБУ, Сюжет дня, Украина
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Не исключено худшее: Капитан «Норда» может быть убит

В пропаже капитана «Норда» россиянина Владимира Горбенко виноваты украинские спецслужбы, которые должны была обеспечивать его безопасность и беспрерывно следить за пребыванием на территории Украины.

Об этом в ходе эфира телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Горбенко находился под надзором государства, поэтому оно ответственно за его безопасность на территории страны. Помните то дело, когда двух российских солдат, которые забрели на Украину, поймали, схватили и убили? Все знают, кто убил и схватил адвоката Грабовского, после чего он раскаивался в том, что защищает «врагов» Украины.

Есть предположение, что это сделано, чтобы сорвать процесс 1 февраля. Якобы он скрылся, а потом был заключен под стражу. Этот вариант доказывает большое количество случаев таких пропаж.

К примеру, в 2014 году захватили журналиста Сергея Долгова. СБУ признало данный факт, однако проходит несколько дней, и они говорят, что не знают где он. Позднее его нашли со следами пыток, и не было возбуждено дел по убийству, при этом делали вид, что всё нормально.

Очень хочется верить, что господин Горбенко живой и здоровый, но на Украине, где творится совершенный беспредел и произвол, может быть всё что угодно», – сказал Корнилов.

Капитан керченского рыболовецкого судна «Норд», захваченный украинскими пограничниками весной 2018 года в Азовском море, Владимир Горбенко пропал без вести несколько дней назад.

В апреле 2018-го капитана Горбенко похитила СБУ с борта «Норда» в Мариупольском порту. Но тогда о его местонахождении адвокатам стало известно через пять часов.

Украинские власти обвиняют Горбенко в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины»,  ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Оболонский районный суд Киева должен рассмотреть его дело 1 февраля.

Напомним, что два члена экипажа «Норда» смогли вырваться через Белоруссию, еще семерых позже обменяли на украинских браконьеров.

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