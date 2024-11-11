«Не к добру» – полковника СБУ встревожило резкое увеличение поставок из США

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Вероятно, у Байдена что-то знают о планах победившего на выборах в США Дональда Трампа, поскольку усилившаяся скорость передачи вооружений и денег Киеву создаёт впечатление, что дальше всё будет очень плохо.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне не нравятся сигналы, которые идут, в том плане, что США очень быстро решили нам передать определённое количество ракет, которые достаточно непросто до этого было выбить… те же «Пэтриот», определённое количество вооружений повысили. Деньги – было постепенно, а сейчас пытаются нам отдать все очень быстро. И это такие сигналы, как будто администрация Байдена понимает, что могут быть проблемы, какие-то ходы Трампа, которые будут не на пользу их политике даже», – переживал он.

«Если они нам помогали, большое им спасибо – но не в полной мере, то такое впечатление, что они ожидают, что вообще всё будет плохо. Поэтому эти сигналы мне не нравятся, а в целом будем оценивать уже, когда Трамп встанет на должность», – тревожился Костенко.