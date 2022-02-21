Не как в 2014: Почему признание ЛДНР показали в прямом эфире

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Новости Украины

Решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик будет принято сегодня. Об этом в завершение заседания Совбеза сказал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мероприятие транслировалось в прямом эфире российского ТВ. Впервые за последнее время карантинных ограничений Владимир Путин проводил заседание не дистанционно, а с присутствием большого числа подчиненных.

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«Весьма показательно, что если в прошлый раз жанром была тайная операция с последующим народным изъявлением и великой сольной речью, то в этот раз публичное ритуальное действо демонстрирующее солидарность высшей российской элиты. Чтобы Запад отчетливо осознавал, что никакого раскола элит по этому вопросу нет и не будет», – поясняет обозреватель Егор Холмогоров.

Такого же мнения придерживается политолог Алексей Чеснаков.

«Путин на Совбезе наглядно продемонстрировал, что нет никаких «расколов в элитах» по вопросу отношений с Западом и Украиной, о которых последнее время твердили некоторые оппозиционеры», – соглашается Чеснаков.

Путин в начале заседания сделал резкое заявление:

«Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить все противоречия, тем не менее, киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. Сейчас обострение происходит в третий раз. Все эти годы над людьми, которые там живут, фактически издевались. В общем, ясно для всех: реально по Минскому комплексу мер делать ничего не собираются», – сказал Путин.

Признание республик поддержали все члены Совета, а некоторые высказались даже более радикально.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин даже выступил за вхождение ЛДНР в состав России. Это стало самым ярким моментом, который обсуждают комментаторы.

Нарышкин: Нашим западным партнерам нужно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки пойти на мир и выполнить минские соглашения. В противном случае, мы должны принять решение, о котором говорится. Путин: Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нарышкин: Я поддержу предложение о признании. Путин: Поддержите или поддерживаете? Нарышкин: Поддерживаю вхождение «ЛДНР» в состав РФ. Путин: Мы это не обсуждаем Нарышкин: Я поддерживаю предложение о признании независимости.

«Нарышкин предвосхитил следующий этап – я аплодировал», – не скрывает радости экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

А министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил признать республики «в границах Донецкой и Луганской областей, целиком, включая Мариуполь».

За признание республик горячо высказался заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который в 2008 году при похожих обстоятельствах принимал решение о признании Абхазии и Южной Осетии.

«Украине в принципе эти территории не нужны. Донбасс там используют как разменную карту – и что нынешнему режиму на Украине не нужно исполнение Минских соглашений, так как будет препятствовать переизбранию Зеленского. Когда и Зеленский и его секретарь безопасности и обороны без обиняков, публично говорят, что это вредные соглашения. А потом продолжают пудрить мозги нашим западным коллегам, когда они во время личных встреч или телефонных переговоров получают от него публичные заявления в пользу выполнения Минских соглашений», – сказал Медведев.

Депутат Госдумы Михаил Делягин пояснил этот момент:

«Запад применяет против РФ проверенную тактику размывания внимания и парализовывания бессмысленным разговорами, которую я хорошо помню по примерам Воронина в Молдавии и Януковича на Украине. Суть: бесконечно звонят разные солидные западные клоуны и выносят мозг руководителя заведомым бредом. Если туземец воспринимает этот бред всерьёз – то, пока он пытается его осмыслить, что его парализует, Запад эффективно и быстро делает свое дело», – прокомментировал Делягин в своем блоге.

Между тем, Медведев подчеркнул, что жители ДНР и ЛНР — «это наши с вами люди, не только говорящие на русском, а граждане нашей страны».

«Давление будет запредельным, если Россия признает Донбасс, но знает, как этому противостоять. Будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией это напряжение, которое сейчас вибрирует вокруг нашей страны, оно будет спадать. Не быстро, но так устроена история человеческая, что от этой ситуации устанут и сами будут просить нас вернуться к дискуссиям и переговорам», – сказал Медведев.

За признание ЛДНР высказались председатели обеих палат российского парламента.

«В центре Европы происходит гуманитарная катастрофа, геноцид, обстрелы, невыплата пособий. Украина имитировала исполнение Минских соглашений, киевский марионеточный режим не может ничего решить. Запад пытается столкнуть два славянских братских народа. Выполнение минских соглашений не входит в планы Киева. Угроза санкций – это больно и неприятно, но время пришло, пора принимать решения, откладывать нельзя», – сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Телеведущий Андрей Медведев считает, что теперь резко возрастает угроза атаки на ЛДНР со стороны Украины.

«Как я понимаю, у Киева, ну и шире у Запада есть буквально несколько часов, чтобы силовым путем прийти к «окончательному решению донбасского вопроса». Дальше уже вариантов не будет. Да и сейчас-то, вряд ли Киеву стоит рисковать. Можно, конечно. Но тогда, вероятнее всего, окажется, что посольства перебрались во Львов не зря», – комментирует Медведев.