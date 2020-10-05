Не как в кино: Нож в спину учителям от Зеленского

05.10.2020, Донецк

Говорить в глаза украинцам одно, а за их спиной делать противоположное – нормальная практика ненормальных чиновников, которые сегодня обладают неограниченной властью на Украине. Иначе охарактеризовать политику Владимира Зеленского и Ко нельзя. Встречаясь в канун дня работников образования с учителями киевских школ, Зе-президент клятвенно заверил их о всесторонней поддержке государства. При этом он и словом не обмолвился о грядущем переводе всех учителей на новые профессиональные стандарты. Такую реформу разработало украинское Минобразования, и она обернется для педагогов повальным сокращением.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Муратов, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика».

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Танцы с бубном и актёрское мастерство

Согласно новым профессиональным стандартам, которые в ближайшем будущем будут внедрены в украинскую школу, все без исключения учителя должны свободно изъясняться на иностранных языках, досконально владеть мимикой и жестами. Иными словами, – быть креативными, артистичными и «правильными». Так сказать, и гопак станцевать, и алгебру на английском языке объяснить.

Доплачивать педагогам за полиглотство и актерское мастерство недодержава не намерена. «Щас спою!», – наверное, так в скором будущем придется приветствовать учеников оставшимся в украинской школе учителям. Если педагог не соответствует «кварталовским» стандартам, церемониться с ним не будут: трудовую – в руки и на увольнение.

«Незалежных» чиновников тяготит мысль о том, что на Украине слишком много учителей, и без повода их трудно уволить. А ведь бюджетникам надо платить зарплату, которой наделенные властью аферисты уже нашли более «достойное» применение.

Поэтому подопечные Зеленского «изыскали» возможность на законном основании попрощаться с педагогами: если учитель не пройдет аттестацию по новым профстандартам, в «незалежной» школе ему не место. И не важно, что весомый процент учителей – это люди предпенсионного возраста, которым уже трудно выучить иностранный язык или переквалифицироваться в актеры.

Стоит обратить внимание и на то, что в новой редакции закона о среднем образовании Украины появилась норма, согласно которой директора школ в этом году должны прекратить бессрочные трудовые договоры с учителями-пенсионерами и перевести их на годовые договоры. Если «баба Яга» окажется против – уволить! Но кто же тогда будет учить украинских школьников? Ведь даже сейчас в школах «неньки» наблюдается катастрофический кадровый голод.

Гудбай, сельская школа!

Свита пана Зе пообещала учителям утверждение на 2021 год наибольшего за последние восемь лет бюджета образования. Но радоваться рано: украинские педагоги рискуют не увидеть даже тех копеек, которые получают сегодня. Ведь чиновники успешно внедрили методику снятия средств с секвестра образования и передачи их в фонд COVID-19. Почему бы и нет: жираф большой – ему видней как правильно распределять бюджетные деньги.

Особо пострадают от образовательных реформ сельские учителя. Вразрез клятвенным обещаниям, что «школы в селах будут сохранены», Зеленский фактически нажимает на кнопку их уничтожения, взяв в свои руки ответственность за всеобщую народную безграмотность. Президент четко выполняет команды своих заокеанских хозяев, прописанных в меморандуме с МВФ. В документе черным по белому говорится об обязательной ликвидации «лишних» сельских школ. Лишние школы, лишние люди… Не с такими лозунгами украинцы «скакали» на майдане.

Зарплаты урежут

О том, что материальное положение украинских учителей не улучшится, а усугубится, говорит прорабатываемая правительством схема лишения педагогов различных доплат. Их максимальный размер сейчас составляет 30 процентов от оклада, в то время как в Донецкой Народной Республике надбавки учителям за сложность и напряженность работы достигают до 50 процентов должностного оклада.

Даже еще не урезанные зарплаты учителей Украины не соответствуют ни ценам, ни стоимости жизни в «незалежной». Престижность учительского труда в украинской колонии стала равняться нулю. Диаметрально противоположная ситуация в ДНР. У нас учительский труд почитается государством и достойно вознаграждается.

По поручению Главы ДНР Дениса Пушилина зарплаты учителей регулярно растут: с 1 января 2020 оклады педагогов увеличены на 26 процентов. Они будут повышаться и в дальнейшем: с 1 января и 1 июля 2021 года, с 1 января 2022 года, – в каждый из этапов в среднем на 28 процентов. Таким образом, к 1 января 2022 года зарплаты учителей, как и пенсии, заработные платы работников бюджетной сферы и госслужащих ДНР, сравняются с аналогичными показателями Ростовской области России.

Судя по грядущему реформированию украинской школы, можно сказать одно: поколение украинцев, получившее качественные знания от уважаемых государством учителей, осталось в СССР. Уже сегодня становится очевидным, что пунктом назначения Украины, которую нерадивые чиновники тянут в западном направлении, станет пропасть.