«Не какая-то «денацификация», а возвращаем наши исторические земли»: Военкор предлагает чётко назвать цель СВО

В освещении событий на передовой в ВС РФ нет технических проблем – есть проблемы идеологические. Не понятно, с какой позиции объяснять происходящее на фронте, какова цель и вектор этих действий.

Такое мнение ForPost высказал военнослужащий информационно-политического отдела добровольческого корпуса «Енисей», военкор Андрей Родионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Родионов пояснил, что технически организовать съемку не трудно – «надо купить GoPro, выдать и получить «добро» этот материал сделать» от командира.

Военкор пояснил, что просто снимать «стрелкотню» и выкладывать в Сеть смысла нет.

«Все просто собирают материалы, бездушно выкладывают – вот там постреляли из пушки, ура-ура, денацифицировали. Бредятина, безвкусная похлёбка. Кто-то думает, что это в массы «заходит», но я не знаю, у меня таких знакомых нет, которым бы это «заходило». Поэтому мы все вокруг да около идеологии. Система нуждается в обновлении, нужны кадры молодые. Кто хорошо воюет? Молодые идейные командиры. «Шаман», командир батальона им. Судоплатова. Он воюет с 2014 года. Он в принципе симпатизирует русскому национализму, адекватный, он бережёт солдат. «Испанец» – правый, чёткий, воюет на уровне. У них есть поддержка, они грамотно используют технологии, они воюют с врагом на уровне», – подчеркнул Родионов.

По его словам, материалам, снятым на фронте, нужно дать идеологический смысл. И фактически речь идет об обновлении внутри страны и выработке государственной идеологии.

«Для того, чтобы появились те же военкоры, как институт государственный в армии, должна появиться какая-то идеология. Мы должны понимать, какие задачи мы ставим. Сейчас в принципе всё так работает, что нет общей линии. Если бы у нас было чётко и понятно, что не какая-то «денацификация», а что мы возвращаем наши исторические земли, где мы заканчиваем эту войну – поверьте, и желания рисковать своей жизнью у бойцов будет больше, и у народа будет больше понимания, к чему это нужно. Пока это всё не проговорено, вся эта недосказанность чувствуется. И всё это идёт от того, что в государстве нет идеологии, нет общего вектора, куда идёт нация, куда идёт страна. Идеология патриотизм, благосостояние? Но у каждого благосостояние своё, кому-то полмиллиона, а у кого-то 100 тысяч. Опять же, что значит благосостояние? Это ни о чём. Что касается патриотизма, то это не идеология – это нормальное у человека чувство, оно либо есть, либо его нет, хоть и должно быть. Но это не идеология. Идеология – это цель, вектор. Это содержание», – считает Родионов.

В качестве примера он привел олигарха Романа Абрамовича, который тоже по-своему патриот, поскольку он в России нормально себя чувствует, и здесь его заводы. И есть другой патриот, который сидит в окопе. Оба патриоты, но с разным пониманием действительности и того, что нужно России в будущем.

«А идеология очень простая, если сказать кратко – это великая Россия, и как к ней прийти, что для этого должно быть, где роль государствообразующего русского народа. Но тогда, конечно же, надо определиться, либо у нас вот это, и тогда не придётся так много разговаривать про институт военкоров, он сам по себе появится, либо у нас есть Абрамович, Дерипаска и так далее. Можно всё это вместе, пусть ребята работают в интересах России, хрен с ним, мы не будем пересматривать результаты приватизации. Но пусть они работают в интересах России. И вообще есть русское большинство, и почему мы собираем всем миром на больных детей? В общем, это много очевидных вещей, которые все понимают, но не говорят», – указал военкор.