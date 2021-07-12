12.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Не хочу быть с украинцами одним народом – Парфенов

Новости УкраиныИзвестный российский телеведущий, либерал Леонид Парфенов попросил не считать его представителем одного с украинцами...

Известный российский телеведущий, либерал Леонид Парфенов попросил не считать его представителем одного с украинцами народа.

Об этом он заявил в эфире видеоблога «Кисельные берега», который принадлежит беглому российскому журналисту Евгению Киселеву, который обслуживает антироссийскую пропаганду в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Родившийся в Вологодской области Парфенов заявил, что не хочет быть таким же, как украинцы, подчеркнув, что у них другая идентичность.

«Нет, конечно. Здесь-то, конечно, в Киеве, считывается это как антиукраинское, но мне кажется, я, как русский человек, я не хочу быть одним народом с украинцами. Я-то вижу, что это разный народ. Я не хочу, как русский, быть таким же, как украинцы. Зачем? Оставьте меня собой. Это ведь смешение с двух сторон, всех должно оскорблять… Даже для тех, у кого русский родной, и у кого русские фамилии, граждане Украины. Но это другая идентичность», – заявил Парфенов.



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