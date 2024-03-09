«Не хочу делать комплимент Путину, но цифры говорят сами» – Арестович

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Несмотря на заверения киевской пропаганды, российское руководство не ставит перед собой цель полного захвата Украины или геноцида её населения – Москва хочет только обезопасить РФ от военных угроз.

Об этом в интервью украинскому политологу Юрию Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин, как мне кажется, находится в такой позиции: «Я веду Специальную военную операцию против Украины, у меня не стоит задача полностью её оккупировать, у меня стоит задача её денацифицировать, то есть чтобы она отказалась от национальной политики, и демилитаризировать, то есть, чтобы она престала представлять прямую угрозу тем или иным способом – через систему договоров, реальное разоружение. Не нужен ему Львов, и он этого не хочет. Гибель гражданских он считает издержками, как Израиль, который воюет с ХАМАС, но гражданские гибнут. Вот так он считает. Он не отдаёт приказы прямо уничтожать гражданское население», – сказал Арестович.

«И соотношение потерь военных и гражданских, которое нельзя проверить открыто, показывает, что это одна из удивительных войн после 1945 года, в которой военных гибнет больше, чем гражданских, или сопоставимо. Потому что все войны после 1945 года характеризовались в первую очередь массовой гибелью гражданских. Во Вьетнаме соотношение было 1:28, один партизан на двадцать восемь гражданских. А здесь не так. Мне не хочется делать Путину комплимент, я просто рассуждаю в цифрах», – добавил экс-советник ОП.