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ВСУ имеют проблемы на фронте, которые еще нельзя назвать катастрофическими, но ситуация ухудшается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, заочно арестованный в России за организацию терактов

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Ему задали вопрос о 300 тысячах человек, которые якобы планирует мобилизовать в ближайшее время российская армия, и как это повлияет на наступательные операции ВС РФ не севере и востоке.

«Понимаете, это такая для меня немного анекдотическая ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу — а может, не будет? Будет! Она уже идет», – подчеркнул глава военной разведки.

Впрочем, он не стал уточнять, идет речь о Сумском или Черниговском направлении.

«Если я начну отвечать на этот вопрос, мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению. Катастрофы нет, но не увидеть проблем не получится. Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению», – резюмировал Буданов.