«Не хочу радовать врага»: Украина превратилась в самый большой полигон для испытания оружия

Анатолий Лапин .  
08.08.2023 20:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Украина сегодня стала самым большим полигоном в мире для испытания западных образцов вооружения.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила украинская волонтерша, мобилизовавшаяся в ВСУ, Мария Берлинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сегодня стала самым большим полигоном в мире для испытания западных образцов вооружения. Об...

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При этом, по словам Берлинской, далеко не всегда западные вооружения отвечают заявленным характеристикам.

«Нужно не иметь иллюзий, что на Западе есть вундервафля, которая все пролетит и все сделает. Реально война является лучшим тестом оружия, и Украина превратилась фактически в самый большой полигон по тестированию оружия. Так, как мы понимаем сейчас оружие западных образцов, весь этот зоопарк, который приходит в Украину, такой возможности нет ни у кого. Потому что все это тестировалось не на реальной войне, а преимущественно на полигонах.

Я вам скажу, что к сожалению, ряд образцов не проявляют себя так, как от них ожидалось. Например, те же снаряды «Эскалибур», которые не разрываются, часть снарядов, не долетают. Я даже не хочу говорить процент, чтобы не радовать врага, но такие вопросы есть не только по «Эскалибуру», но и по многим другим образцам, потому что, снова-таки, технологии, определенные, были расчитаны на одну войну.

Например, «Байрактар» прекрасно применяются, когда нет серьезной противовоздушной обороны, где-то в Нагорном Карабахе или Сирии, но когда есть серьезное ПВО, то «Байрактары» очень быстро сбивают – и это общеизвестная информация», – сказала Берлинская.

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