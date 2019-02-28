«Не хочу ждать 50 лет» – Чубаров покатил бочку на Запад

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Запад предлагает Украине 50 лет ждать возвращения Крыма, надеясь на повторение сценария распада СССР, как было в случае с Прибалтикой.

Об этом в ходе форума в Киеве заявил лидер запрещенной в РФ экстремистской организации Меджлис, депутат ВР Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы исходим из того, что Крым действительно вернётся. Но мы отбрасываем подход западных прагматиков. Мы понимаем, о чем они говорят. Они говорят объективные вещи, что Крым будет возвращён. Это правда. Некоторые западные прагматики добавляют: «Балтийские страны ждали 50 лет». Они намекают на то, что нам нужно ждать. Когда они говорят про возвращение Крыма, они подсознательно или подсознательно относятся к Крыму как к территории. Им всё равно, или они не понимают то, что возвращение Крыма связано, в первую очередь, с возвращением для коренного населения», – отметил Чубаров.

«Всем понятно, что длительность оккупации – это вопрос жизни или смерти коренного народа – крымских татар. И поэтому, когда мы говорим, что не принимаем прагматику западных политиков, мы имеем в виду, что необходимо говорить о таких сроках, чтобы успеть вернуть Крым, сохранив людей, которые сегодня живут в условиях оккупации», – добавил Чубаров.