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20.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия
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Не хотели Лукашенко, получите «Искандеры» под Брестом


Появление российской военной базы в Белоруссии можно только приветствовать, потому что Запад обманул президента Лукашенко.

Об этом в своем телеграм-канале написал близкий к белорусскому президенту политолог Александр Шпаковский.

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«В своё время, в преддверии выборов президента в 2015 году, Минск отказался обсуждать этот вопрос. И что в итоге мы получили? Недоверие со стороны ближайших союзников и лицемерную игру Запада, который на протяжении прошедших 5 лет готовил переворот в нашей стране под убаюкивающие разговоры о нейтралитете, “Лукашенко – новый Тито” и пр.», – написал Шпаковский.

Он считает, что пришло время поменять прежнюю военную концепцию, по которой Белоруссия готова была «быть для России Брестской крепостью, но не готова стать наступательным плацдармом».

«Вполне возможно, что пришло время поменять позиционирование Беларуси на международной арене. Западным “партнерам”, полякам, литовцам не нравилась “восточноевропейская Швейцария” в исполнении Купчиной и Макея? Ну так получите “Искандеры” под Брестом и оперативные комбинации Тертеля с Бортниковым. Причем уверен, что следующих участников очередного “союза меча и орала” чекисты заберут уже не из Москвы, а с территории Литвы или Польши. Это к мамке не ходи», – написал Шпаковский, имея ввиду недавние аресты организаторов военного переворота в Белоруссии.

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