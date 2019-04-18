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18.04.2019
 
Выборы, Донбасс, НАТО, Политика
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«Не хотим быть совком» – Зеленский агитирует Донбасс за НАТО

Украине проведет референдум о вступлении в НАТО только тогда, когда ее восточные регионы будут готовы ответить положительно на этот вопрос.

Об этом в интервью “РБК-Украина” заявил лидирующий в опросах кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

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“Почему мы говорим про Европу, НАТО и про референдум? Когда люди будут готовы, тогда только референдум”, – объясни кандидат в президенты свою позицию.

“Вы же понимаете – мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО – класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО – не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать”, – добавил Зеленский.

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