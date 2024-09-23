«Не хотим платить» – в Киеве объяснили нежелание эксгумировать жертв Волынской резни

Вадим Москаленко.  
23.09.2024 23:26
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Киев не позволяет полякам эксгумировать и перезахоронить жертв Волынской трагедии, потому что факт геноцида со стороны украинских националистов будет юридически зафиксирован.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев не позволяет полякам эксгумировать и перезахоронить жертв Волынской трагедии, потому что факт геноцида...

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«Один украино-американский эксперт спросил, почему Украина вообще не дает разрешение на эксгумацию этих жертв [Волынской резни]? Почему просто не эксгумировать эти могилы, дать к ним доступ польской стороне – и все?

Знаете, почему такая ситуация складывается? Представьте себе, что мы дали разрешение. Начинают вскрывать эти могилы, а там женские, детские останки со следами резаных, рубленых ран, топорами, вилами. И всё это приводит к сумасшедшей картинке для польского общества, да и для украинского, для международного общества.

«Раскопали жертв трагедии, жертв геноцида», – будут кричать польские медиа, понимаете? И в ЕС будут писать даже газеты, к примеру. С юридической точки зрения, это пройдет фиксация, что есть найденные тела. Найденные останки придут к юридической фиксации того, что там был создан, проведен этноцид или геноцид. Ну, так польская сторона будет говорить», – подчеркнул эксперт.

«И возможно, начнут формироваться польские группы общественных организаций, которые будут требовать материальных компенсаций. Напомню, что Польша от Германии требует материальных компенсаций за оккупацию.

Польша будет требовать извинений, признания этого факта, как мы сейчас ходим от партнера к партнеру с признанием факта, что голодомор – это геноцид украинского народа. Также у них будет требовать признание факта Волынской трагедии, как геноцида польского народа. Они будут требовать не только политических извинений, но и возможно финансовых компенсаций», – резюмировал Бортник.

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