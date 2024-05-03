«Не хотим повторения в Молдове»: в Кишиневе почтили память жертв одесской Хатыни

Алексей Логофет.  
03.05.2024 12:30
  (Мск) , Кишинёв
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Дзен, Молдова, Одесса, Политические убийства, Украина


Десятки активистов почтили память жертв «одесской Хатыни» в Кишинёве, проведя митинг памяти и протеста у посольства Украины. Акцию провела партия «Патриоты Молдовы».

По словам заместителя председателя партии «Патриоты Молдовы» Артёма Гурьева, резня в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года была искусственно инспирирована.

Десятки активистов почтили память жертв «одесской Хатыни» в Кишинёве, проведя митинг памяти и протеста...

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«Целенаправленно запугивали одесситов, украинцев. Всему миру показывали, что Украина вышла из правового поля и перешла в поле тоталитаризма. То, что произошло в Одессе, стало точкой невозврата. И то, что происходит сейчас на Украине — напрямую связано с тем, что произошло в Одессе 2 мая 2014 года», — заявил он.

«На Украине государство перестало защищать своих граждан. То же самое происходит сегодня и в Молдове: власть делит людей на своих и чужих. И мне бы не хотелось, чтобы нечто подобное произошло и в нашей стране» – сказала на митинге представительница организации «Молдова за мир» Наталья Дашкевич.

Участники акции зажгли в память об убитых в Одессе десятки свечей и оставили их у украинского посольства.

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