Не хотим себе той же участи – Столтенберг пообещал продлить агонию Украины

Елена Острякова.  
29.04.2024 19:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


НАТО осознает свою вину перед Украиной.

В этом украинских журналистов заверил сегодня в Киеве генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО осознает свою вину перед Украиной. В этом украинских журналистов заверил сегодня в Киеве...

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«Союзники по НАТО не выполнили своих обещаний. США потратили месяцы будучи не в состоянии согласовать пакет для Украины. Европейские члены Альянса не доставили то количество боеприпасов, которое они обещали. Мы увидели последствия этого на поле боя. Дефицит боеприпасов позволил россиянам продвигаться вперед по линии фронта.

Недостаток ПВО позволяет российским ракетам поражать больше целей. Отсутсвие возможности наносить удары на большом расстоянии позволяет россиянам концентрировать свои силы. Мы видим последствия всего этого», – сказал Столтенберг.

Он заверил, что за последние недели произошли серьезные изменения, и НАТО теперь может гарантировать поставки «как можно быстрее». Он анонсировал в ближайшие дни новые объявления о поставках, «иначе мы будем платить такую же цену, как Украина».

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