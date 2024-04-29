Не хотим себе той же участи – Столтенберг пообещал продлить агонию Украины

НАТО осознает свою вину перед Украиной.

В этом украинских журналистов заверил сегодня в Киеве генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Союзники по НАТО не выполнили своих обещаний. США потратили месяцы будучи не в состоянии согласовать пакет для Украины. Европейские члены Альянса не доставили то количество боеприпасов, которое они обещали. Мы увидели последствия этого на поле боя. Дефицит боеприпасов позволил россиянам продвигаться вперед по линии фронта.

Недостаток ПВО позволяет российским ракетам поражать больше целей. Отсутсвие возможности наносить удары на большом расстоянии позволяет россиянам концентрировать свои силы. Мы видим последствия всего этого», – сказал Столтенберг.