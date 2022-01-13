«Не хотят 97-го, вернутся в 45-й»: Кедми о перспективах противостояния НАТО и РФ

Если Запад не согласится с предложением России о необходимости вернуться в отношениях с НАТО к 1997-му году, ему придется смириться с тем, что Россия вернет его к состоянию на 1945-й.

Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявил израильский военный эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, у России есть понимание того, что нужно делать и уже в ближайшее время будет известно, продолжатся ли попытки дипломатического урегулирования.

«До сих пор они думают – не только у них излишняя самоуверенность, у них всегда было недооценившие противника. То есть они еще уверены, что российское руководство можно купить бусами. И это они сейчас пытаются делать. С этим они приехали в Женеву. «Вот мы вам вот это дадим». И об этом они хотят говорит, об этом хочет говорить НАТО: «Мы вам тут по мелочи что-то дадим»… Они хотят, вероятно, заставить Россию, чтобы Россия вернула их в 45-й год», – сказал аналитик.

«Понимание есть. Россия после 14 числа в течение недели примет решение, есть ли смысл еще раз попробовать переговорный процесс в кратчайший срок или надо переходить к другим методам. То есть уже в этом месяце мы узнаем, какие этапы есть дальше у России для решения этой проблемы», – заявил Кедми.