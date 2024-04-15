Не хотят к Бандере в гости: на Украине расформировывают «Правый сектор»

Вадим Москаленко.  
15.04.2024 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинское командование начало переформирование запрещённого в России ДУК «Правый сектор», бойцы которого отказались выполнять самоубийственные приказы.

Об этом сообщили в пресс-службе «Правого сектора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование начало переформирование запрещённого в России ДУК «Правый сектор», бойцы которого отказались выполнять...

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«Высшее командование Вооруженных сил Украины начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК ПС, которые формировали бригаду и являются ее боевым костяком.

На данный момент в части работают многочисленные комиссии, они составляют списки бойцов. На командиров подразделения завели служебные расследования, не исключено, что откроют уголовные дела по надуманным обвинениям в невыполнении боевых распоряжений», – жалуются бандеровцы.

В украинских СМИ отметили, что со сменой главкома с Залужного на Сырского бригада потеряла «крышу» в Генштабе, и вольница для них закончилась.

В свою очередь, украинская телеведущая-нацистка Янина Соколова, со ссылкой на знакомых бойцов в подразделении, признаётся, что бандеровцы не захотели умирать, сдерживая наступление российской армии на Часов Яр. И теперь киевское руководство им мстит.

«Бойцы потеряли левый и правый фланг Часового Яра. После этого командование всё время говорило вернуть позиции. Ребята пытались это сделать, но это кончалось смертью побратимов, или им банально не хватало техники и людей. А русские давили, их становилось всё больше. И потому, в один момент, бойцы объявили, что не могут восстановить эти позиции.

Мне объяснили, что причиной их отвода может быть потеря позиций, на которых они бы просто погибли. Для них очень важно сохранение людей. Они могли пострадать, и отказались идти на те позиции, которые невозможно вернуть», – защищала вырусь нацистов.

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