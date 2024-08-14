Не хотят платить. Боснийские сербы ненадолго перекрыли бошнякам поставки русского газа

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Компания Республики Сербской «Сараево-гас Источно Сараево» (Сараево-газ Восточное Сараево), владеющая трубопроводом-ответвлением от «Турецкого потока», перекрыла его для бошнякско-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины. Причина – местная компания «Энергоинвест-Сараево» отказывалась платить по счетам.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», «газовая блокада» Федерации БиГ со стороны Республики Сербской продолжалась недолго, президент энтитета боснийских сербов Милорад Додик сегодня утром распорядился продолжить поставлять газ бошнякско-хорватским злостным неплательщикам.

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«Федерация БиГ на 100 процентов зависит от российского газа, как население, так и вся экономика. Благодаря соглашению между президентом Додиком и президентом России Владимиром Путиным, ФБиГ имеет самую выгодную цену, которую имеют только Республика Сербская и Сербия…. Когда отключили газ, они сразу позвонили и захотели поговорить, а до этого игнорировали все наши предупредительные звонки», – рассказал РТРС директор «Сараево-гас Источно Сараево» Неделько Элек.

По последним данным Федерация БиГ потребляет в год примерно 250 млн кубометров российского газа, а Республика Сербская – всего около 50 млн кубометров.

Элек заявил, что лично выступает против поставок газа в Федерацию злостных неплательщиков, но позиция правительства и президента Республики Сербской заключается в том, что рядовые граждане не должны страдать. Он также отметил, что ситуация наглядно показала, что у ФБиГ нет друзей, поскольку никто из западных или исламских покровителей сербо- и русофобского энтитета не предложил им помощь.