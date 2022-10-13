«Не хотят позориться» – эксперт рассказал, почему США и ФРГ тянут с поставками танков для ВСУ

Новости Украины

С начала СВО Украина получила натовского вооружения и техники на сумму почти в 22 млрд долларов – и это только от США, не включая другие направления.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил военный эксперт, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская армия, по сути, на сегодняшний день переходит на стандарты и вооружение НАТО. Причём, в значительном количестве это оружие находится уже в районах боевых действий. Единственное, Зеленский требует поставки современных натовских истребителей F-15, F-16 – и танков. В первую очередь, немецкого «Леопард 2» последних модификаций и американских «Абрамс». Но Германия и США отказывают пока в этих поставках, прикрываясь тем, что эта технология якобы может попасть к России, а на самом деле потому, что вес этих танков более 60 тонн. Наши – около 40 тонн. То есть, если Т-72 проходит по грязи, проходит через речушку, через болото, то немецкие и американские танки просто увязнут, и нам их будет легко уничтожить. Честно говоря, ни немцы, ни американцы не хотят в этой ситуации позориться», – сказал эксперт.

В то же время, по его словам, несмотря на то, что вопрос с бронетехникой и авиацией пока открыт, все остальные направления насыщения оружием и техникой ВСУ просто колоссальнейшие.

«Были опубликованы данные о поставках Великобритании, которые она осуществляла и сейчас планирует осуществлять, и о поставках США. Например, по данным министра обороны США, на 16,8 млрд долларов с начала СВО, не говоря о поставках, которые осуществлялись ранее. Сейчас начинается выделение очередных средств – глава Минфина США заявила, что в ближайшее время Вашингтон начнёт поставки Украине очередной партии оружия на сумму 4,5 млрд долларов. То есть можно говорить о том, что почти 22 млрд долларов – это только поставки оружия из США, не включая другие направления», – рассказал Кнутов.