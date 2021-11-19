«Не хотят скакать под «слава Украине» – херсонский ВУЗ провалил набор абитуриентов из Крыма

Игорь Шаповалов. Просмотров: 19.11.202118:40 (Мск), Херсон,

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Новости Украины





Херсонский аграрный ВУЗ и запрещённый в РФ «Меджлис крымскотатарского народа» за год агитационной образовательной кампании добились поступления менее сорока абитуриентов из Крыма.

Об этом в эфире «Украинского радио Херсон» заявила руководитель образовательных центров «Крым – Украина», «Донбасс – Украина» Херсонского государственного аграрно-экономического университета Татьяна Панкратьева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Работа образовательных центров продолжается весь год, и большое значение имеет информационная кампания, которая также проводится в течение года. Мы сотрудничаем с меджлисом крымскотатарского народа, с пограничной службой, с миграционной службой. Размещаем свою рекламу в социальных сетях, в ЦНАПах и на админгранице. В этом году у нас были зачислены 37 абитуриентов. Все они уже учатся по государственному заказу на бюджете бесплатно. 36 поступающих на дневной форме обучения, и один выбрал заочную форму обучения», – сказала Панкратьева.

Также она рассказала о нововведении – курсах подготовки, где украинский язык и история Украины обязательные предметы.

«В этом году впервые были введены курсы для подготовки к поступлению в учреждения высшего образования и профессионального образования на материковой части Украины для абитуриентов с временно оккупированных территорий. На них молодежь с временно оккупированных территорий может изучать минимум четыре предмета – украинский язык, история Украины, математика и четвертый на выбор – биология, география, иностранный язык, физика или химия», – сообщила сотрудник университета.

Комментируя такое мизерное количество крымчан, желающих учиться на Украине, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко напомнил, что все, кто хотел, уехали на Украину ещё в 2014 году. Кроме того, экономические перспективы страны победившего майдана крайне скромны.

«Второе, такие дипломы, как у херсонских вузов, в России не нужны. Экономическая составляющая на Украине очень плохая. И следующее – это качество обучения, которое ухудшилось с 2014 года в разы. Многие не хотят прыгать и скакать под «славой Украине» и бандеризацией, что тоже объясняет недобор», – рассказал Журавко «ПолитНавигатору».