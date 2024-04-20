«Не хотят умирать» – Арестович жалуется, что многие ветераны уклоняются от армии

На Украине многие военные профессионалы и ветераны уклоняются от службы, потому что знают: в рядах ВСУ их ждёт только бестолковая погибель. Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бывший советник офиса президента Украины, Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уклонисты бывают очень разные, это тоже сложная проблема. Есть целая прослойка высоких военных профессионалов и очень мотивированных людей, которые не идут в армию, уклоняются. Поверьте мне, эти точно не трусы. У них по две-три войны за спиной. И просто готовы воевать. Но не идут. А, тем более, воевавшие на этой войне, а теперь ушедшие в СОЧ (самовольное оставление части). И они говорят следующее: «Мы этим идиотам подчиняться не будем. Найдите форму, в которой мы сможем сами собой командовать». Потому что это дуболомство, которое происходит сплошь и рядом, командиры-мясники, бесконечные «задачи двести», «идите, там никого нет», бесконечные штурмы никому не нужных позиций», – сказал Арестович.

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«Поэтому армия резко увеличилась, но профессионализм катастрофически упал. Особенно в звене командира взвода – командира роты, потому что там кадровых военных нет. Если в армии есть кадровый командир взвода, полфронта сбегается посмотреть на это чудо. Проблема в том, что профессиональные и мотивированные люди, посмотрев на это всё, скажут: «Не хотим сдохнуть в очередной сотой атаке на одну и ту же лесопосадку, которая ничего не даёт в тактическом отношении», – подытожил украинский глашатай.