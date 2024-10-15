«Не хотят воевать»: по ВСУ расползается вирус дезертирства

На Украине растет количество самовольных оставлений части. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Мосийчука, виной тому – насильственная мобилизация украинских мужчин, которые не хотят воевать и разлагают дисциплину в войсках.

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«Дуроломы, вместо того, чтобы пройти по адресам, – ну, не отвечает человек на повестку, что надо сделать – надо пройти к нему ножками домой, – они устраивают эти облавы, они отлавливают. Да не будут эти люди воевать, уйдут они в СЗЧ. Именно из-за этого у нас такая цифра – 170 тысяч с начала войны СЗЧ, именно потому, из-за усиления этих идиотских мер, у нас по 15 тысяч в последние месяцы СЗЧ», – сказал экс-«азовец».

«Более того, я общался с военными, и они мне говорят: «Игорь Владимирович, действительно, от 15 до 17% людей, которым вручают повестки, не хотят воевать ни при каких обстоятельствах. Хотят убежать, хотят еще что-то сделать и та далее. Они – немотивированные бойцы. Если бы их не приволокли туда, их бы не было, а не было – они бы не демотивировали других. Потому что во многих частях процент СЗЧшников намного больше чем 15-17. Почему? Потому что эти люди, демотивированные, общаются с другими, убеждают. Как вирус. Все, это диверсия – нельзя заставить воевать человека, который отказывается», – заявил Мосийчук.