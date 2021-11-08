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08.11.2021 08:20
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Политика, Украина
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«Не хвалили Зеленского». Экономист объяснил, почему уволены пять министров

Новости УкраиныНедавние увольнения ряда министров в Украине связаны, прежде всего, с их недостаточной активностью в...

Недавние увольнения ряда министров в Украине связаны, прежде всего, с их недостаточной активностью в пиаре власти.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В работе нашей власти, исполнительной власти в том числе, всё более ценится пиар-момент. И со стороны депутатов правящей партии, со стороны других политиков мы слышали замечания относительно отдельных из уволенных министров – не давал интервью, не ходил на ток-шоу, у него плохо подвешен язык, не может хорошо агитировать за политику президента», – отметил Суслов.

«Тот же Таран, к примеру, министр обороны. Он генерал, наверное, он квалифицированный, он когда-то представлял Украину в НАТО. Но он никогда не выступал, он не выдал ни одного интервью, он не сказал ни одного хвалебного слова в адрес власти. Власть посчитала, что это не терпимо. Возможно, он хорошо справлялся со своими обязанностями. Но это тот министр, которого нам со стороны очень сложно оценивать, потому что это министр, который был абсолютно не публичен. Уволили и целый ряд других таких же министров, которые, может быть, были недостаточно публичны. Это моё мнение, но большая часть этих министров пострадала именно из-за недостаточной публичности», – сказал Суслов.

3 ноября на пленарном заседании Рады уволили пять министров — министра экологии Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра — министра экономики Александра Любченко, вице-премьер-министра — министра по реинтеграции Алексея Резникова, вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана.

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