Не хватает 300 миллиардов – Зе-власть смазывает печатный станок

12.05.2020, Киев, Игорь Петров

В период карантина курс гривны и цены оставались стабильными, но более двух миллионов граждан Украины остались без работы. Инфляция может вырасти, если правительство начнет покрывать дефицит бюджета за счет эмиссии денег.

Об этом в эфире канала CapitalTV заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«У нас резко увеличилась безработица, в том числе – скрытая. После этого тотального карантина, минимум, плюс 2 миллиона человек остались просто без дохода – то ли они в вынужденных отпусках, то ли просто уволены.

Получается, мы выходим из этого карантина с более-менее стабильным курсом, с низкой инфляцией, и цены особо не растут. Только нет работы, нет доходов, мы просто обеднели, и этот курс – он просто как индикатор, ни на что не влияющий.

Другой вопрос – каким образом дальше будет финансироваться этот дефицит бюджета, каким образом будет идти политика печатания денег. Дефицит бюджета у нас 300 миллиардов гривен.

Если напечатанные деньги будут идти на валютный рынок, то тогда у нас пойдет девальвация, несмотря на то, что сейчас более-менее равновесие.

Почему я и говорил, что в течение ближайших нескольких месяцев курс будет более менее стабильным, а дальше все будет зависеть от работы печатного станка и политики Нацбанка с Минфином», – заключил Виктор Скаршевский.