«Не хватает бетона, денег и техники»: депутаты Порошенко на второй линии обороны

Анатолий Лапин.  
05.04.2024 12:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Для строительства оборонительных сооружений Украине не хватает бетона, денег и техники. Об этом в эфире своего видеоблога заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместе с другими членами фракции «Европейская солидарность», подконтрольной экс-президенту Петру Порошенко, она посетила вторую линию обороны, де сейчас роют окопы и ставят «зубы дракона».

Для строительства оборонительных сооружений Украине не хватает бетона, денег и техники. Об этом в...

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«Несколько месяцев они уже строятся, и одна из проблем, о которой говорят нам военные, – это отсутствие финансирования, в первую очередь… Для военных сегодня есть очень большой дефицит бетона, потому что нужда в этом материале огромная и целые очереди стоят для того, чтобы получить необходимое количество бетона для этих перекрытий, что мы называем «зубы дракона», этих конусов, которые устанавливают, как оборонные рубежи…

А еще катастрофически не хватает землеройной техники. Краны, экскаваторы, трактора, которые должны быть задействованы для того, чтобы строить эти фортификационные линии», – заявила Геращенко.

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