«Не хватает цензурных слов»: Новая предвыборная оперетка Зеленского

11.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский, чья команда накануне президентских выборов обещала «начать посадки» представителей коррумпированного режима Петра Порошенко, но так ничего и не сделала, решил вернуться к теме борьбы с растерявшими популярность предшественниками – очевидно, в рамках пиара перед выборами в Верховную Раду.

Зеленский сегодня в специальном обращении заявил о необходимости принятия нового закона о люстрации, который запретит занимать государственные должности всем депутатам Верховной Рады, а также высокопоставленным чиновникам, руководившим Украиной после Евромайдана в период до президентских выборов 2019 года.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», по словам Зеленского, в случае принятия закона под люстрацию попадут все депутаты нынешней Рады, экс-президент Петр Порошенко, члены правительства, генпрокурор, глава СБУ, главы Фонда госимущества, Антимонопольной службы, таможни, налоговой, руководство оборонных предприятий и т.п., «которые занимали должности с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года».

«За меньше, чем за два месяца на должности, а особенно после последних поездок по стране, ощущение такое: просто не хватает цензурных слов. Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю: это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бардовые, розовые. На самом деле, они все одной масти. Им всем фиолетово. Для чего нужны нардепы, которые оставляют неприкасаемость, узаканивают незаконное обогащение? Просто не ходят на работ! Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят? Которые строят дороги только в собственном фейсбуке и рожают детей в Америке. Которые угробили здоровье нации и рассказывают про вред вишневых косточек. Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень?» – сказал Зеленский.

«Я каждый день ломаю голову. Что с ними делать? Может, обменять их на наших пленных? А, может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую?» – добавил он, пообещав, что всем вышеперечисленным в будущем будет дана юридическая оценка.