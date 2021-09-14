«Не хватает фантазии»: команда Зеленского не может выбраться из ментального тупика – Мураев

Чтобы отвлечь население Украины от «Минских соглашений», проблем с транзитом газа и тотальной нищеты, киевское руководство продолжает пугать людей скорым нападением России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно радует, что спустя два года украинская власть понимает, что курс, которым вели Украину последние 7 лет, ошибочный. И Европа, не особо кривляясь, говорит, что нас в Европу не возьмут, и НАТО нам не светит.

И в этой связи заявления о том, что Россия немедленно должна на нас напасть, ну, во-первых, нас этим пугают последние 7 лет, это уже не новость. Как обычно, чтобы управлять людьми, нужны старые схемы – враг внешний, враг внутренний. Этот стереотип уже сформирован», – рассказал Мураев.