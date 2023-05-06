«Не хватает Путина, умиротворившего Чечню»: в России взорвали машину с Прилепиным

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Совершенно покушение на известного российского писателя, одного из лидеров партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина.

Он ехал к семье в Нижний Новгород в автомобиле на заднем сиденье, под днищем машины сработало взрывное устройство, в результате чего погиб водитель и охранник с позывным «Злой».

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Телеграм-канал военкора Семена Пегова Wargonzo утверждает, что в машине ехала дочь писателя, но она не пострадала, поскольку ее высадили из автомобиля до взрыва.

Телеведущий Владимир Соловьев указывает, что писатель серьезно пострадал, у него ранены ноги, а на месте ждут вертолет для эвакуации.

«По различным сообщениям, взрывчатка была заложена под капот, машину перевернуло взрывом. Под авто образовалась воронка диаметром около 1.5 метров и 0,7 метра глубиной», – добавил Соловьев.

На место теракта выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области.

«Не факт, что Прилепин выживет. Ранения серьезные», – пишет политтехнолог Марат Баширов.

Телеведущий Сергей Мардан обращает внимание, что покушение произошло не в зоне боевых действий.

«Не на Донбассе. В Нижнем Новгороде. В бывшем «закрытом» городе Горьком враги устроили покушение на русского писателя Захара Прилепина. Не поддаемся на провокации. Ага», – возмущается Мардан.

По-своему отреагировала скандальная журналистка Ксения Собчак:

«Теракт – это всегда мерзость и подлость. С любой стороны». «С любой стороны, оказывается. Что-то не припомню терактов, организованных Россией против украинских писателей и журналистов. Или она палестинцев имела в виду?», – ответил ей Мардан.

Обозреватель Сергей Веселовский считает, что таким образом украинская сторона проводит «информационное контрнаступление».

«Буквально вчера в одном из чатов наткнулся на обсуждение необходимости террора в отношении «рупоров Кремля», так называемого пула путинских пропагандистов. Каждый из нас, независимо от «политического окраса», для них прежде всего русский. Убить русского журналиста, публициста, общественного деятеля – значит оголить участок фронта. Для успешного информационного «контрнаступа», – отмечает Веселовский.

Свои соображения по этому поводу высказал журналист Игорь Гомольский, по мнению которого России нужно уже давно начать заниматься законодательными изменениями и создания аналога СМЕРША.

«Во-вторых, мы, к примеру, не очень важные персоны, но! Наш рукастый оператор-водитель дендро-фекальным методом собрал зеркало на палке. Из штатива, зеркала и еще какой-то фигни. Всякий раз, когда приходится ночевать на освобождённых территориях, мы сперва изучаем днище машины, затем заглядываем под сиденья и только потом куда-то едем. Граждане, мы как бы на войне! Цена ошибки – жизнь. Или руки-ноги, что тоже немало. Если вы хоть сколько-нибудь публичны, если ваша смерть хоть как-нибудь повлияет на российское общество, то пора бы научиться соблюдать хоть какие-то меры безопасности. По мере сил и средств, да. Не озаботитесь этим сами – не озаботится никто», – считает Гомольский.

Минский политолог Александр Дзермант тоже считает, что нужны жесткие меры:

«Скажу, что думаю – сейчас не хватает того Путина, который умиротворил Чечню».

Военный обозреватель Борис Рожин опубликовал пост, в котором призвал:

«1. Снять мораторий на смертную казнь за терроризм и государственную измену. 2. Признать СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями, в том числе для того, чтобы лица с ними сотрудничающие могли подпадать под пункт №1. 3. Воссоздать структуру СМЕРШ с самыми широкими полномочиями».

Депутат Госдумы Алексей Журавлев убежден, что теракт организован украинской стороной.

«Еще один теракт на нашей территории, и нет никаких сомнений, кто его организовал – слишком уж поперек горла украинским националистам была вся деятельность Захара Прилепина. Повторю не в первый раз – нам нужно закрывать границы для всех, кто пытается пересечь их с украинскими паспортами. Активизировать работу спецслужб, для чего создать, наконец, аналог СМЕРШ», – потребовал политик.

За жесткий ответ выступает и политолог Сергей Марков.

«Без сомнения теракт организован украинским террористическим режимом при поддержке стран НАТО. Теракты множатся. Россия должна отвечать, иначе теракты превратятся в цунами», – подчеркнул эксперт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже обвиняет в случившемся Запад.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку – киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», – написала она.

На Украине же не скрывают своей радости.

«Деревня Пионерское Новгородской области… Взрыв под днищем автомобиля …. Водитель уже занял место на концерте у Кобзона… Прилепин же билет купил, но раздумывает , идти или не идти. Надеемся, увидеть также на концерте у Кобзона», – торжествует главарь экстремистского «меджлиса крымских татар» Рефат Чубаров.

Как взятие на себя ответственности (пусть и с оговорками) можно считать заявление по этому поводу некоего движения «АТЕШ», утверждающего, что ведет «партизанскую войну» на территории России.

«Движение «АТЕШ» охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали. Все только начинается для рашистов. Захар Прилепин был хреновым писателем, да и как человек дрянь. Было ощущение, что его рано или поздно взорвут. Вот прям как чувствовали. И сбылось — ехал на своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больничке. Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем», – говорится в паблике «АТЕШ».