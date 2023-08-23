«Не хватает сил. Понимать надо» – Зеленский дерзко отверг совет генералов США усилить наступление на юге

Вадим Москаленко .  
23.08.2023 20:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, США, Украина


Украинское командование не может позволить себе переброску сильно поредевших ВСУ, потому что оголение любого из участков приведёт к немедленному краху всего бандеровского фронта.

Об этом в ходе брифинга по итогам саммита международной Крымской платформы заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование не может позволить себе переброску сильно поредевших ВСУ, потому что оголение любого...

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В ходе мероприятия журналисты попросили Зеленского прокомментировать публикацию газеты The New York Times о совете генералов США перебросить войска с Артемовского направления на Запорожский фронт и сосредоточиться на главном – прорыве к Мелитополю.

«Кто из специалистов понимает, сколько там людей, сколько там оккупантов на востоке? Приблизительно 200 тысяч.

Давайте, возьмем оттуда наши Вооруженные силы и куда-то их перебросим. Куда-то, где они нужны. Но после этого пара дней, и (русские возьмут) Славянск, Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепропетровск, отрежут берега. Харьков. Думаю, именно такая надежда у них есть.

Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепро, и пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», – дерзил украинский президент.

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