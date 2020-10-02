Не клюква, а дурь, или А «Стрельцов»-то не настоящий!

02.10.2020, Москва, Платон Беседин

Удивляет, с какой обыденностью мы стали принимать ложь. Насколько смирились с ней – и уже, в общем-то, не особо возражаем.

Вот подсовывают нам очередную спортивную историю с очередным враньём, а мы и как бы не против. Странное кино «Яшин». Лживая лента «Движение вверх» с литовским баскетболистом-диссидентом, который на самом деле никаким диссидентом не являлся. И вот теперь – картина «Стрельцов».

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Я сейчас даже не о том, насколько плохо это сделано. Даже я – человек, регулярно бывающий в жюри различных кинофестивалей, но профессионалом не являющийся – могу с лёгкостью вычленить те штампы и лекала, по котором работал режиссёр Илья Учитель.

Местами этот дикий байопик перерастает в страшилку о злом режиме, местами – в аляповатую дурь с мишурой из пятиконечных звёзд. Ну и, конечно, Александр Петров с вечно неменяющимся лицом, плохо понимающий то ли он играет футболиста, то ли московского борца с инопланетянами… Печаль. Бездарность.

О каком историческом правдоподобии говорить можно, если даже причёска – легендарный кок футболист – подменена? Да и сам Петров внешне вообще не похож на Стрельцова.

Реальный Эдуард Стрельцов.

Вездесущий Петров.

Понятно, что подноготная преступления не раскрыта. Понятно, что футболисты выглядят и ведут себя, как алкаши из дешёвых пивнух, хотя в отличие от нынешних они шумели в Европе. Ну и Пеле говорит на английском. Всё это понятно – в том плане, что нам беспрерывно врут.

Это даже не клюква – это дурь. И человек, мало-мальски знакомый с футболом, крикнет: «Да что за чушь?!». Человек, знающий, кто такой Стрельцов, возмутится грубее. Но! Ведь смотреть станут люди, в основном, не знающие. Те, кто и фамилию-то Стрельцов не слышали. И решат они, что всё так и было. Что такие футболисты жили и играли в такой стране. Фильм-то называется «Стрельцов». Назвали бы «Легенда о Стрельцове» – и ладно. Но нет – нам попытку автобиографии подсунули.

Арест Стрельцова за изнасилование. Кадр из фильма.

Мы не имеем дело с интерпретацией, нет. Мы не можем говорить, что режиссёр импровизирует. Нет, нам просто нагло врут, вбивая в сознание сотен тысяч людей определённый образ. И речь сейчас не только о Стрельцове, сколько о системе в целом. Да-да, ведь фильм этот снимался не для того, чтобы представить великого футболиста, а для того, чтобы показать эпоху – показать так, как нужно. Гадко и мерзко.

Раз за разом с нами проделывают подобный фокус. Нам бесстыдно и нагло врут – а мы что? Молчим? Смотрим? Кушаем?

Знаете, когда в зомбоящике сытые морды в очередной раз вещают, как там всё на загнивающем Западе – что там одноногие негры-геи и толерантность, то оно, конечно, так, но по большей мере за частный счёт. А вот нашу историю, наших героев перевирают, очерняют за государственные деньги.

Так может пора ответить на главный вопрос: это некоторые чиновники занимаются диверсией или государство сознательно и планомерно ведёт такую политику? Если первое, то наказывайте. Если второе, то, как уже много раз бывало, мы рухнем не от внешней, а от внутренней угрозы. Тогда к чему эти судороги?