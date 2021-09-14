«Не кот, а кіт». В Хмельницком набросились на копа из-за русского языка

14.09.2021 15:24 (Мск), Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В городе Хмельницкий на Западной Украине местную националистку так возмутил полицейский, заговоривший с ней на русском языке, что она даже забыла, зачем вызывала наряд.

Видиозапись с перебранкой появилась в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщается, полиция приехала на вызов жительницы, которая пожаловалась, что кто-то выбросил кота с 8-го этажа. В процессе выяснения обстоятельств происходит перепалка. На видео патрульный интересуется, заниматься ли вопросом с котом или выяснять отношения, на каком языке общаться.

«В смысле, на каком языке? Восьмой год война! Какой кот? Обращайтесь по-украински. Есть закон Украины, вы не имеете права говорить по-русски! Я не понимаю язык агрессора», – истерила женщина.

Сослуживцы пытались выгородить своего русскоговорящего товарища, убеждая, что не запрещено говорить на обоих языках, но свидомая тыкала в закон «про мову». Спор заканчивается на том, что коту помогать надо, потому патрульный предложил женщине обратиться к любому из его украиноговорящих коллег.

История вызвала резонанс среди местных националистов.

«Вот его «я воспитан на русском языке, я воспитан на русском языке» – это вообще плевок как на всю украинскую полицию, так и на все украинское общество», – бесится на своей странице в Facebook нацик Андрей Попик.

По его словам данный патрульный – «уроженец Керчи, отец которого упоротый ватник и путиноид, сторонник оккупации Крыма и востока Украины».

Также бдительный свидомый нарыл, что полицейский с 2014 года уклонялся от выплаты алиментов, а в 2017-м привлекался к административной ответственности по части нарушения правил несения пограничной службы.

«Это же ситуация не одного дня? Это же постоянно он всю коммуникацию по работе проводил на русском, и с коллегами, и с гражданами, пока заявитель с принципиальной проукраинской позицией не засняла видео и не придала этому огласку. Сколько еще таких, «я воспитан на русском языке», после 7 лет войны с Россией находятся на соответствующих должностях в патрульной полиции Хмельницкого?» – возмущался Попик.

Также он пожелал главному фигуранту скорейшего увольнения, а хмельницкой полиции побольше проверок.