24.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Не люблю крымчан, – признание Чубарова

Глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров дал понять, что не любит большинство жителей Крыма, поддержавших воссоединение полуострова с Россией. Об этом он сказал в эфире принадлежащего Порошенко «5 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чубаров при этом сделал снисхождение – если Крым вдруг вернется под контроль Киева, с полуострова украинские власти с меджлисовцами выселят только тех, кто переехал сюда после 2014 года.

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«Я их не оправдываю, более того, я их много в чём просто не люблю, извините меня, но не до такой меры, чтобы просто указать им на дорогу оттуда, если они были давно связаны с Крымом. Но их поселили в Крыму. Значительная часть этих людей или их родителей родилась на территории РФ, и они появились в Крыму, они живут в наших домах, они захватили нашу землю, и они думают, как там закрепиться.

Поэтому тем людям просто нужно показать те параметры, которые являются справедливыми и определёнными не только нами, Украиной, но и всем миром. Просто они должны научиться жить внутри украинского государства по законам соблюдения прав человека…

Но тут в Крыму есть другая прослойка населения, я от этого никогда не отступлю: все, кто поселился в Крыму после того, как Украина потеряла контроль, а это с конца февраля 2014 года, все, кто поселился в Крыму вопреки украинским законам, должны немедленно, с момента деоккупации. Они не могут там находиться», – заявил Чубаров.

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