«Не любят они нас» – всё больше украинцев не верят в возвращение Крыма

20.08.2021 22:32 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Среди украинских граждан растет число тех, кто считает, что Крым не вернется в состав Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы им. И. Кучерива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Так, по сравнению с 2016-м годом количество респондентов, которые верят в то, что полуостров снова станет частью Украины снизилось на 11%. Теперь, по данным опроса, в возможность его возвращения верят 43% респондентов, а маловероятным или невозможным считают 44%.

«Основной причиной, которая делает возвращение Крыма в состав Украины невозможным, по мнению опрошенных украинцев, является, прежде всего, военное присутствие Российской Федерации в Крыму (52%).

Двумя другими значимыми факторами, как указали респонденты, выступают негативное отношение к Украине со стороны жителей полуострова (39%) и продолжительность оккупации Крыма Российской Федерацией (35%).

По региональному распределению, самое большое отличие в этом вопросе наблюдается в восточном макрорегионе. Большинство опрошенных в восточных областях (50%) убеждены, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно из-за негативного отношения к Украине со стороны жителей полуострова», – отмечают авторы исследования.

Опрос методом интервью проводился с 29-го июля по 4-е августа этого года, в нем приняли участие 2019 респондентов.