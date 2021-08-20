«Не любят они нас» – всё больше украинцев не верят в возвращение Крыма

«Не любят они нас» – всё больше украинцев не верят в возвращение КрымаНовости Украины
Среди украинских граждан растет число тех, кто считает, что Крым не вернется в состав Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы им. И. Кучерива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, по сравнению с 2016-м годом количество респондентов, которые верят в то, что полуостров снова станет частью Украины снизилось на 11%. Теперь, по данным опроса, в возможность его возвращения верят 43% респондентов, а маловероятным или невозможным считают 44%.
«Основной причиной, которая делает возвращение Крыма в состав Украины невозможным, по мнению опрошенных украинцев, является, прежде всего, военное присутствие Российской Федерации в Крыму (52%).
Двумя другими значимыми факторами, как указали респонденты, выступают негативное отношение к Украине со стороны жителей полуострова (39%) и продолжительность оккупации Крыма Российской Федерацией (35%).
По региональному распределению, самое большое отличие в этом вопросе наблюдается в восточном макрорегионе. Большинство опрошенных в восточных областях (50%) убеждены, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно из-за негативного отношения к Украине со стороны жителей полуострова», – отмечают авторы исследования.
Опрос методом интервью проводился с 29-го июля по 4-е августа этого года, в нем приняли участие 2019 респондентов.
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